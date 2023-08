Dopo la conferma di Magnussen e Hulkenberg in Haas, entra nel vivo il mercato piloti per la prossima stagione. Punto di domanda in Alfa Romeo per Zhou che potrebbe diventare un'idea della Williams in caso di mancato rinnovo di Sargeant. Per affiancare Bottas piacciono Drugovich e Pourchaire. Da definire i piloti AlphaTauri, ma sembra scontata la conferma di Ricciardo. Il punto di Roberto Chinchero

LA COPPIE PILOTI DEL MONDIALE 2024