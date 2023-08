Terza sessione di prove libere condizionata da pioggia e vento. Tre bandiere rosse e miglior tempo ottenuto da Verstappen in 1:21.631. Russell secondo su Mercedes, poi Perez, Alonso e Hamilton. Ancora indietro le Ferrari: Leclerc nono e Sainz dodicesimo. Condizioni meteo che potrebbero essere le stesse alle 15, quando scatteranno le qualifiche.Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

