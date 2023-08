Cambio di motore per Leclerc: nessuna penalità

Cambio di motore per Charles Leclerc nel GP d'Olanda: nessuna penalità in vista però per il monegasco, sulla cui Ferrari è stata montata una vecchia unità. Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Cambio di motore per Charles Leclerc nel GP d'Olanda. La Ferrari ha infatti deciso di montare una vecchia unità sulla Rossa numero 16: proprio per questo motivo non ci sarà alcuna penalità per il monegasco in griglia di partenza. Sotto la pioggia, Leclerc aveva chiuso al 9° posto le terze Libere, dopo aver fatto fatica anche nelle due sessioni del venerdì. Possibile anche un cambio motore per Sainz, visto che alcuni parametri non erano in linea con quelli attesi.