Diversi i team che hanno portato delle novità in Olanda, tra questi anche la Ferrari che presenta delle modifiche alla beam wing. Ma qualcosa è cambiato anche su Red Bull e Aston Martin. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

NOVITA' A ZANDVOORT: FERRARI - RED BULL - ASTON - PROVE LIBERE LIVE