Max Verstappen non sbaglia nel GP di casa e conquista la pole del GP d'Olanda. In prima fila anche la McLaren di Norris, poi Russell e la Williams di Albon. Sainz scatterà 6°, Leclerc 9°. Ultimo posto per l'AlphaTauri di Lawson, al debutto in F1. Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE