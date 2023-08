F2, maltempo e incidenti: cancellata la Sprint

Gara fantasma in Formula 2 a Zandvoort, dove la Sprint in pratica non viene disputata e neutralizzata dopo tre giri dietro a Safety car: che spavento il contatto tra Maini, Boschung e Crawford. Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Il Campionato di Formula 2 è ancora in bilico e certo le qualifiche di Zandvoort non hanno contribuito a fare chiarezza sul futuro prossimo della stagione 2023, il cui risultato è aperto a ogni possibilità, essendo almeno sei i piloti ancora in grado di poter oggettivamente ambire al titolo stagionale. Tre bandiere rosse hanno influito sull'esito finale delle prove cronometrate in Olanda e sulla definizione delle due griglie di partenza delle gare Sprint e Feature del week-end, disegnando degli schieramenti che rimescolando ancora di più le carte. E al sabato mattina ci si è messa anche la pioggia ad aggiungere incertezza e caos.

A pochi istanti dal giro di formazione della gara corta, il rovesciamento dei primi dieci tempi di qualifica sembrava offrire la possibilità al leader della classifica Pourchaire (ART) di partire davanti, con accanto Hadjar (Hitech) e il suo primo competitor Vesti (Prema) solo in quarta fila, davanti al pole-man di domani Crawford (Hitech), schierato alle sue spalle. Ma in realtà Pourchaire ha un problema al semiasse posteriore destro e i meccanici usano i dieci minuti di ritardo rispetto all'orario di partenza previsto per tentare di risolverlo: tuttavia il francese è costretto a prendere il via dalla pit lane e quindi dal fondo dello schieramento. Il cielo non sembra voler offrire una tregua, l'asfalto è molto bagnato e in alcuni punti del tracciato, ondulato e contraddistinto dai caratteristici banking, persistono e si ingrossano rivoli e pozze d'acqua assai insidiosi. Partenza lanciata dietro la Safety Car. Al via Hadjar fa l'elastico, bravo Maloney a superare Doohan, eccellente anche Bearman. In mezzo al gruppo contatto fra Maini, Boschung e Crawford. Tutti e tre fuori. Ma che spavento per Boschung sul quale è montata la monoposto di Maini in aquaplaning, che lo ha letteralmente sormontato, parcheggiandogli sopra. Safety Car e poi bandiera rossa. Gara stoppata al terzo giro. Intanto non piove più in gran parte del circuito e dopo una ventina di minuti la corsa puo' ripartire. Ma in arrivo è prevista una nuova precipitazione.

La pioggia torna ad aumentare di intensità proprio mentre la Safety Car guida nuovamente le monoposto in gara. La Direzione Corsa comunica che da questo momento si correrà per ventidue minuti più un giro, dunque accorciando la distanza della corsa. Hadjar è leader davanti a Martins, Pourchaire in coda al gruppo, Vesti settimo, ma la visibilità è al limite. Un giro ancora e sventola una nuova bandiera rossa. La gara viene ancora sospesa e le monoposto vengono nuovamente rinviate in pit lane. La Direzione Corse a questo punto decide di annullare definitivamente la corsa con tre giri effettivamente disputati dietro la Safety Car. Nessun punteggio assegnato. Gara fantasma, né più né meno del vascello dell'olandese volante... Tutto rimane come prima e se ne riparla domani..