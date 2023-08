Carlos Sainz 5° nel GP d'Olanda: "Nel finale è stato difficile tenere dietro Hamilton, non avevo più le gomme. Ho massimizzato il risultato, abbiamo lottato con macchine più veloci. Sono ottimista per Monza, una pista più adatta a noi e simile a Spa". Il Mondiale torna il prossimo weekend a Monza: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

