Non bastano la pioggia, le Safety Car, le interruzioni, le strategie più o meno sbagliate: niente da fare, il primo è sempre lui, Verstappen. I record arrivano più impetuosi della suddetta pioggia di Zandvoort, per un Max che sembra non raggiungere mai l’apice. Il dato più eclatante, e sott’occhio ormai da qualche GP è l’aver eguagliato la miglior sequenza di vittorie della storia, messa a segno da Vettel nel 2013: 9 GP. Ci era riuscito anche Ascari nel 1952-1953, ma con l’asterisco. All’epoca c’era Indianapolis, gara aliena per il circus europeo, a spezzare la sua striscia a quota 7, quindi per qualcuno la sua sequenza è da 9, visto che non andò a Indy nel 1953. De gustibus. Oltre alle 9 vittorie consecutive, arriva il 90° podio, sì, il numero della “paura” per la cabala, che si addice particolarmente a questo periodo dell’olandese. Con la 46^ vittoria in 176 GP, Verstappen ha eguagliato il suo ultimo “vero” rivale per il titolo, Lewis Hamilton, che aveva lo stesso identico bilancio dopo il GP d’Austria del 2016, vinto davanti a Max.