Siamo nella settimana che porta a una delle gare più attese della stagione di Formula 1, il GP d'Italia. A Monza la tre giorni che Sky seguirà come sempre da vicino e in diretta, a partire dalla conferenza piloti di giovedì che sarà trasmessa in Live Streaming anche su skysport.it. Tutto il GP d’Italia è su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Il Mondiale di Formula 1 si sposta in Italia per il Gran Premio di Monza, una delle gare più attese della stagione. Da una parte il dominatore Max Verstappen che, con la fenomenale Red Bull proverà ad allungare le vittorie consecutive, dall'altra gli inseguitori che sognano un risultato di prestigio nel Tempio della Velocità. Tra questi c'è sicuramente la Ferrari, reduce da un complicato round in Olanda, ma che punta anche sul fattore campo per provare a cercare riscatto e consegnare un fine settimana ancora più indimenticabile al popolo della Rossa che sarà presente in massa all'Autodromo di Monza. Tante le attività di avvicinamento in programma alla gara e che Sky seguirà da vicino, giovedì su il sipario con la consueta conferenza dei piloti che potere seguire in diretta sul canale 207, ma anche in Live Streaming su skysport.it. Appuntamento alle 14.30. Tutto il GP d’Italia è su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW.