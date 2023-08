In vista del GP di Monza, la Ferrari ha presentato una livrea tutta speciale. La SF-23 avrà un tocco di giallo, uno dei colori storici dell’azienda, in più ci sarà un riferimento che rimanda alla carrozzeria della 499P vincitrice della 24 ore di Le Mans: la banda gialla a forma di "V" che attraversa la monoposto. Anche i numeri di gara, il 16 e il 55, saranno in giallo sulle due vetture. Tutto il GP d’Italia è su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW