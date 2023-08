In vista del GP di Monza sono arrivate a Sky Sport le parole di Carlos Sainz: “Qui c’è più gente dell’anno scorso e non stiamo andando meglio della scorsa stagione: succede solo a Monza. Questo ci spingerà per tornare a essere competitivi l’anno prossimo. Sono stato sul podio nel 2020 ma senza tifosi intorno per il covid, mi piacerebbe provare a vedere com’è il podio a Monza con tutta la nostra gente”. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"Tifosi Ferrari fanno differenza, anno prossimo vogliamo tornare a essere competitivi"

“Una sensazione speciale qui, c’è più gente dell’anno scorso anche se non stiamo andando meglio della scorsa stagione: questo succede solo a Monza. Soprattutto nei momenti difficili i tifosi fanno la differenza, spingendo noi piloti ma non solo, anche tutti gli ingegneri. Questo ci spingerà per l’anno prossimo per essere competitivi e tornare a vincere, che è quello che vogliamo in Ferrari”. In un gp che negli ultimi cinque anni ha avuto cinque vincitori diversi: “Forse tocca a noi…Le gare bisogna correrle, noi siamo qui per provare ad arrivare sul podio e vincere. Io prima delle gare sono sempre positivo, in Formula 1 soprattutto a Monza andremo con delle aspettative”.