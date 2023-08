In occasione della presentazione della terza maglia, il Monza è stato all'Autodromo per uno shooting fotografico. E nel weekend del GP di Formula 1, tra campo e pista, previsioni per la stagione di Serie A. Chi è la Red Bull del nostro campionato? Guarda il video. Tutto il GP d’Italia è su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW