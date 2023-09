FOTO E VIDEO

Diverse le configurazioni delle due Ferrari in questa prima giornata a Monza: la Rossa di Sainz ha una configurazione posteriore di big wing a singolo elemento, mentre Leclerc ha mantenuto il doppio elemento. In casa Red Bull la differenza l'hanno fatta sul profilo mobile. Ecco l'analisi di Matteo Bobbi. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW VIDEO: L'ANALISI DI BOBBI - MONZA, LIBERE LIVE