Un insolito quinto tempo per Max Verstappen nel venerdì di Monza: "Ho faticato a trovare il ritmo, avrebbe potuto andare meglio. Ho fiducia che riusciremo a migliorare per domani. Il long run è andato abbastanza bene, ci siamo fatti un'idea sul lavoro da fare". Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE