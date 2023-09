così al via

Tripudio Ferrari a Monza, con la pole conquistata da Carlos Sainz davanti a Max Verstappen, staccato di appena 13 millesimi. Seconda fila per Leclerc e Russell. Nessuna sanzione per le due Rosse, che erano state investigate nel Q1 per non aver rispettato il tempo minimo di out lap. Ecco la griglia.