Nessuna penalità per le due Ferrari di Sainz e Leclerc, che erano finite sotto investigazione nelle qualifiche del GP d'Italia per "non aver rispettato le comunicazioni" dei direttori di gara. Le due Rosse non avevano rispettato il tempo minimo nel giro di out lap.

GP ITALIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE