Charles Leclerc manca il podio dopo il duello mozzafiato con il compagno Sainz: "E' stato divertente, abbiamo spinto come dei matti. Al via non volevo prendermi rischi inutili, ho gestito bene le gomme. Ho dato tutto ma sul podio è salito Carlos. Oggi questi erano i migliori risultati possibili, era impossibile tenere dietro la Red Bull".

"All'inizio ho frenato, non volevo prendere rischi inutili. Era la miglior cosa da fare, non c'erano altri opzioni. Non credo di aver chiesto troppo alle gomme all'inizio, il mio passo è stato meglio alla fine degli stint. Dovevo tenere dietro Perez e salvare le gomme, ho dato tutto ma il podio l'ha preso Carlos. E' stato divertente e al limite il nostro duello, frenavamo all'ultimo e abbiamo spinto come dei matti. Amo questa Formula 1 con i duelli, è stato emozionante. Peccato non aver preso il podio, Carlos si goda un momento speciale. Sarà difficile già a Singapore, con una macchina molto carica. E' stato un weekend incredibile, mi ha caricato questa settimana. Non so se i tifosi si siano divertiti, ma oggi 3° e 4° era il miglior risultato possibile. La Red Bull era impossibile da tenere dietro".