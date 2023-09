Carlos Sainz oggi scatterà dalla pole a Monza, merito di un giro straordinario dopo aver battuto un Verstappen che sembrava voler rovinare la festa. Bravo Carlos anche ad avere il guizzo contro Leclerc, che spesso lo aveva battuto quando si alzava l'asticella. Ha regalato una gioia a dei tifosi fantastici, che in questa stagione stanno soffrendo. Guarda il video. Il GP oggi è live alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP ITALIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE