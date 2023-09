Scatta alla 15 il GP d'Italia, una delle gare più attese dell'intera stagione di Formula 1. Ma attesa c'è soprattutto per la Ferrari, che scatta dalla pole con Sainz e con Leclerc dalla terza casella in griglia. Il campione Verstappen tra le due Rosse. Il circuito, le gomme, il meteo e tutte le ultime news da Monza. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Cresce l'attesa per il GP d'Italia in programma oggi alle 15 a Monza e che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Un'attesa tutta "Rossa" per una rediviva Ferrari che ha conquistato la pole position con Sainz e si gioca una chance enorme per dare un senso a una stagione finora ben al di sotto delle aspettative. Chance ci saranno anche per Leclerc, che ha ottenuto il terzo tempo in qualifica, anche se è chiaro che entrambe le SF-23 dovranno fare i conti con quello che finora è stato lo strapotere della Red Bull di Verstappen. Partenza a "sandwich" per il campione in carica tra le due monoposto di Maranello e la consapevolezza di poter gestire con serenità il primato in classifica.