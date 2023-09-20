F1, Monza: i piloti che hanno ottenuto più vittorie al GP d'Italia
Michael Schumacher e Lewis Hamilton comandano la classifica dei plurivincitori a Monza con 5 successi. La Ferrari è la scuderia che ha esultato di più nel tracciato italiano con 20 trionfi. Qui la classifica completa. Il Mondiale correrà in Italia dal 4 al 6 settembre: tutto LIVE su Sky e NOW
- 5 vittorie a Monza
- Il tedesco è in testa alla classifica dei piloti più vincenti a Monza con 5 trionfi, tutti con la Ferrari: nel 1996, 1998, 2000, 2003, 2006. Il Kaiser ha ottenuto 8 podi complessivi, 3 pole position e 2 giri veloci.
- 5 vittorie a Monza
- A 5 successi (2012, 2014, 2015, 2017, 2018) c'è anche Lewis Hamilton che, in aggiunta, ha conquistato 8 podi tra McLaren e Mercedes. Per lui, che correrà per la seconda volta a Monza da pilota Ferrari, anche 7 pole.
- 3 vittorie a Monza
- L'ex pilota brasiliano Nelson Piquet - tre titoli Mondiali in bacheca - ha vinto a Monza 1983 (Brabham-BMW), 1986 e 1987 (Williams-Honda). Per lui anche due pole.
- 3 vittorie a Monza
- A 3 successi troviamo Juan Manuel Fangio: nel 1953 (Maserati), '54 e '55 (Mercedes). Per il pilota argentino anche 5 pole, come il numero dei suoi titoli Mondiali.
- 3 vittorie a Monza
- A 3 anche l'inglese Stirling Moss: nel 1956 (Maserati), '57 (Vanwall) e '59 (con la Cooper-Climax).
- 3 vittorie a Monza
- Tris di vittorie a Monza pure per lo svedese Ronnie Peterson: nel 1973 e 1974 con la Lotus-Ford Cosworth, nel '76 alla guida della March-Ford Cosworth.
- 3 vittorie a Monza
- A 3 anche il francese Alain Prost: il "Professore" - com'era soprannominato - ha tagliato per primo il traguardo a Monza nel 1981 (Renault), 1985 (McLaren-TAG Porsche) e 1989 (McLaren-Honda).
- 3 vittorie a Monza
- Tre successi anche per il brasiliano Rubens Barrichello: nel 2002 e 2004 con la Ferrari e nel 2009 alla guida della Brawn-Mercedes.
- 3 vittorie a Monza
- Tre vittorie al GP d'Italia per Sebastian Vettel: nel 2008 con la Toro Rosso-Ferrari (in quest'occasione è diventato il pilota più giovane di sempre a vincere un Gran Premio e a ottenere la pole position); nel 2011 e 2013 sulla Red Bull.
- 3 vittorie a Monza
- Da Vettel a Max Verstappen, che su Red Bull ha trionfato tre volte in quel di Monza: nel 2022, 2023 e nel 2025.
- Ferrari 20
- McLaren 11
- Mercedes 7
- Williams 6
- Lotus 5, Red Bull 5
- BRM, Brabham 3
- Maserati, Vanwall, Renault e AlphaTauri 2