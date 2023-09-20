Michael Schumacher e Lewis Hamilton comandano la classifica dei plurivincitori a Monza con 5 successi. La Ferrari è la scuderia che ha esultato di più nel tracciato italiano con 20 trionfi. Qui la classifica completa. Il Mondiale correrà in Italia dal 4 al 6 settembre: tutto LIVE su Sky e NOW

FERRARI, L'EVENTO 'DRIVE TO MONZA' LIVE SU SKY