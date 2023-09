Lewis Hamilton e Michael Schumacher comandano la classifica dei plurivincitori a Monza con 5 successi, seguiti da Nelson Piquet a 4. La Ferrari è la scuderia che ha esultato di più nel tracciato italiano con 19 trionfi (20 come motore). E oggi Sainz scatta dalla pole position. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW