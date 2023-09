Con la 10^ vittoria di fila a Monza, Verstappen si conferma l'uomo dei record. Cominciano a vacillare anche le 103 affermazioni di Hamilton. E' il primo a vincere le 4 grandi classiche della F1, al momento è ingiocabile. Ha una fiducia che lo spedisce su un altro pianeta, c'è tanto da lavorare per provare a raggiungerlo. Il Mondiale torna tra due settimane a Singapore: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP ITALIA, HIGHLIGHTS