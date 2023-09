Lewis Hamilton, al microfono di Mara Sangiorgio, non usa mezzi termini per definire il metro di paragone tra il suo dominio e quello attuale di Verstappen: "Penso sia tutto molto gonfiato. I miei compagni sono stati più forti di quelli avuti da Max. Button, Alonso, Rosberg, Russell...". L'intervista integrale in onda questa sera alle 20.45 su Sky Sport Formula 1, canale 207 Sky

Lewis Hamilton si è confidato al microfono di Mara Sangiorgio in un'intervista esclusiva in onda da stasera su Sky Sport Formula 1 (canale Sky 207), con primo passaggio alle 20.45. Tanti i temi toccati dal sette volte campione del mondo, che non ha mancato di lanciare una frecciatina al grande rivale Max Verstappen .

"Non ho avuto la vita facile con i miei compagni come Verstappen..."

"Non ho certo avuto la vita facile con i miei compagni, come invece capita a Verstappen. Ci pensavo correndo, a come i media possono raccontare una cosa. Quando in qualifica rifilato 5-6 decimi a Bottas, non dicevano la stessa di oggi, quando Max batte Perez. E' tutto molto gonfiato. La mia opinione è che ho avuto compagni molto più forti di quanto abbia avuto Max: Bottas, Button, Alonso, Rosberg, Russell. Sono stati piloti molto forti e costanti: Verstappen non corre contro nessuno di così forte".