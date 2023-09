AlphaTauri, il film: sabato alle 20 su Sky

Dopo la prima mondiale presentata a Venezia, arriva anche sul canale 207 Whatever it Takes, il documentario che racconta tutta la storia dell'AlphaTauri, in pista come nella factory. Da non perdere sabato alle 20 su Sky Sport F1, su NOW e poi disponibile anche on demand

Tutti in pista con l'AlphaTauri! Sabato sera, alle 20, da non perdere su Sky Sport F1 e NOW l'appuntamento con Whatever it Takes, il docu-film che racconta tutta la storia dell'AlphaTauri, dalle origini (Toro Rosso) fino all'attualità, in pista come nella factory di Faenza. Presentato in anteprima mondiale a Venezia lo scorso 6 settembre, il lungometraggio sarà poi disponibile anche on demand.