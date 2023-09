Whatever it Takes è il titolo del documentario sulla Scuderia AlphaTauri che racconta tutta la storia della squadra di Faenza sin dalla sua prima gara in Formula 1, nel 2006. Il docu-film è stato presentato il 6 settembre a Venezia in anteprima mondiale (nella settimana in cui si è svolta la Mostra del Cinema)

TSUNODA, IN "GONDOLA" A VENEZIA SULL'ALPHATAURI: VIDEO - STORIA DEL TEAM