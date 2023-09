Singapore bestia nera di Max. Ma la Red Bull...

Max Verstappen non ha mai vinto a Marina Bay, unica pista del Mondiale insieme a Lusail e (ovviamente) Las Vegas. Ma la Red Bull è un 'animale da città', avendo vinto le ultime 9 gare su circuiti cittadini3. Riuscirà Max a sfatare l'ennesimo tabù? La gara in diretta domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dovete muovervi all’interno di una città come Monaco, Miami o Singapore? Non esitate, comprate una Red Bull! Ovvio, la monoposto austro-inglese non è in vendita, ma è la vettura da battere nei circuiti cittadini: nel 2022 e 2023, le RB18 e RB19 hanno messo a segno due record assoluti nella storia della F.1. Questi primati sono avvantaggiati dal fatto che il calendario è sempre più farcito di cittadini

(quest’anno arriva pure Las Vegas), ma le imprese di Red Bull non sono da poco.

Il primo record è figlio dell’affermazione di cui sopra: 5 circuiti cittadini in calendario l’anno scorso, 5 vittorie Red Bull. Non era mai successo, ma bisogna considerare che per molti anni, dal 1996 al 2007, ad esempio, Montecarlo era l’unico cittadino in calendario…

Il secondo record è quello della sequenza di vittorie: sono 9 consecutive per Red Bull nei cittadini, striscia iniziata a Jeddah l’anno scorso. Possono quindi fare 10 in due stagioni e, sempre rifacendoci all’unicità di Montecarlo nelle stagioni passate, a voler emulare una striscia simile dal 1996 al 2007 ci sarebbero voluti 10 anni, non 2…

La sequenza record precedente in questo campo era della McLaren, 7 da Phoenix 1991 ad Adelaide 1993.