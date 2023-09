Una bella storia con tanta Italia nel suo passato come nel suo presente. Fa parte della famiglia Red Bull, ma ha sempre più una posizione solida e autorevole tra le squadre del Mondiale. Da Minardi a Toro Rosso e ora AlphaTauri: l'avventura del team di Faenza nel Circus, i successi e i protragonisti. Il Mondiale corre a Singapore, tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

E' il 6 settembre 2020, l'Inno di Mameli riecheggia all'Autodromo di Monza grazie al trionfo dell'AlphaTauri: un giorno storico per la scuderia di Faenza, primo successo in Formula 1 dopo il cambio di denominazione della ex Toro Rosso. Decine di meccanici e ingegneri cantano a squarciagola al termine di una domenica da leggenda per il team. La vittoria di Pierre Gasly, "milanese" di adozione, è il coronamento di una gara ricca di colpi di scena, in cui il pilota francese (oggi all'Alpine) domina la seconda parte dopo la bandiera rossa per l'incidente di Leclerc. Da sempre considerata la "sorellina" della Red Bull, l'AlphaTauri si è conquistata una posizione sempre più solida e autorevole tra le squadre del Mondiale.