LINE-UP

È ufficiale il prolungamento dell'accordo tra Zhou e l'Alfa Romeo: il pilota cinese farà coppia con Bottas anche nel Mondiale 2024. Hamilton ha rinnovato con Mercedes, così come Haas ha ufficializzato i piloti per la prossima stagione: tra certezze e qualche dubbio la line-up del Mondiale 2024 comincia a delinearsi sempre più.