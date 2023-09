Tolta la Red Bull, che fino a qui ha fatto storia a sé, il pacchetto di mischia ha una classifica molto corta: Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston sono tutte molto vicine. Basta un cambio di assetto su una pista per guadagnare un decimo e migliorare di tante posizioni. Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE