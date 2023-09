Il circuito cittadino di Singapore regala sempre emozioni forti: nelle seconde libere, Esteban Ocon è passato a tutta velocità sfiorando il muro. La sua Alpine, infatti, è transitata ad appena un centimetro dal muretto, tanto che il francese non ci crede e via radio comunica: "Penso di aver toccato con la posteriore...". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE