Dopo il doppio 1-2 della Ferrari a Singapore, Fred Vasseur non ha dubbi: "E' il nostro miglior venerdì dell'anno. E' inatteso in una pista di questo tipo, dove la qualifica è fondamentale. E' stata una buona partenza. Domani saremo tutti vicini, abbiamo un po' di margine di miglioramento. Red Bull in difficoltà? Noi guardiamo a noi stessi...".

SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE