Con la gara di Marina inizia la "tournée asiatica" del Mondiale 2023: si corre su un circuito il cui layout ha subito delle modifiche che hanno interessato essenzialmente il terzo settore. Ecco cosa è cambiato. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

SINGAPORE, LE NOVITA' DELLA PISTA E LA "QUESTIONE DRS" - GUIDA TV