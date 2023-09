È la Red Bull che non ti aspetti, e ad approfittarne per ora è stata una gran bella Ferrari. In tanti, forse tutti, avevano immaginato che le mani avanti messe da Verstappen e Perez alla vigilia di questo appuntamento fossero un po’ di circostanza, e invece è tutto vero. La RB19, soprattutto guidata dall'olandese, è parsa davvero in difficoltà sul toboga asiatico di Marina Bay. Il due volte campione del mondo dopo il terzo posto nelle prime libere, nelle seconde è scivolato addirittura in ottava posizione a sette decimi da Sainz, dietro al compagno Perez. L’astronave Red Bull qui non ha per niente trovato la quadra per adesso: troppo scomposta in frenata, senza il solito guizzo in trazione in uscita dalle curve, sta sicuramente pagando in termini di carico il fatto di non poter andare bassa come al solito con le altezze. Perché Singapore, a velocità in curva e in rettilineo, non è Monaco e quindi anche la RB19 è costretta ad andare un po’ più alta del solito e i continui esperimenti sul setup per ora non stanno pagando. Confusi, in volto e nei dati, avranno una notte intera per trovare il bandolo della matassa, ma intanto a sognare sono altri, partendo dai ferraristi.