Ancora davanti a tutti, per la seconda volta consecutiva: altra prova super di Carlos Sainz, che partirà in pole position nel Gp di Singapore (diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW). La Ferrari guidata dallo spagnolo ha fatto registrare il miglior tempo (1:30.984), lasciandosi alle spalle la Mercedes di Russel e l'altra rossa di Leclerc. Grande soddisfazione per Sainz, che dopo le qualifiche ha commentato il risultato: "Come a Monza - ha detto lo spagnolo -, sono partito subito di slancio e ho avuto grande fiducia in tutte le sessioni. Sono rimasto concentrato soprattutto sul non fare errori, questa è una pista insidiosa per tutti ma con grande concentrazione siamo riusciti a raggiungere la pole".