Qualifiche da dimenticare per Max Verstappen: il pilota verrà investigato per due episodi di impeding. Il primo è avvenuto in pitlane, dove si è fermato bloccando i piloti in uscita dai box, mentre il secondo è su Tsunoda durante il Q2.