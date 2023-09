DI LEO TURRINI

Carlos Sainz riporta la Ferrari alla vittoria dopo più di un anno: un 10 tondo in pagella per lui! Per Norris, secondo classificato, un voto in meno dell'ex-compagno di squadra. Bene anche l'altro Ferrarista e Hamilton, terzo classificato. Insufficienza per Russell, che commette un errore fatale all'ultimo giro. La F1 torna nel weekend del 24 settembre con il GP del Giappone: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW HIGHLIGHTS DEL GP DI SINGAPORE