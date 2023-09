Carlos Sainz riporta la Ferrari alla vittoria dopo oltre un anno grazie anche a una strategia geniale nel finale: per contrastare il prepotente ritorno delle Mercedes, forti di gomma media nuova, lo spagnolo rallenta per concedere DRS alla McLaren di Norris, capace così di lottare e rallentare Russell e Hamilton. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

VIDEO: L'ULTIMO GIRO - SAINZ 'REGALA' DRS' A NORRIS