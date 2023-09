GP GIAPPONE

Con il Mondiale che fa tappa in Giappone, si scatenano i social del team di Formula 1: piloti e monoposto trasformati in manga, i celebri fumetti giapponesi. E l'effetto è davvero straordinario. Favolose le immagini postate da Ferrari, ma anche la versione 'samurai' di Aston Martin e l'omaggio dei tifosi per Ocon. L'AlphaTauri celebra il padrone di casa Tsunoda. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV