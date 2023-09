Dopo il super inizio di Mondiale Alonso e l'Aston Martin hanno rallentato, soprattutto col 15° posto a Singapore. Lo spagnolo ha chiuso col sesto tempo le Libere 2 di Suzuka: "Speriamo di essere competitivi, ho avuto buone sensazioni, è una pista che regala emozioni, è stata gioia pura. Obiettivo? Il Q3 lo è sempre, vogliamo continuare su quella striscia". Il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

