Avere il papà proprietario della squadra in cui corre continua ad essere una garanzia per il pilota canadese, che molto probabilmente avrà un sedile in Aston Martin anche per la prossima stagione di F1. Ma il suo futuro potrebbe portarlo in un'altra catgoria: il Wec, sempre con il team britannico. Tutto il fine settimana di Suzuka è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

