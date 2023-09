"Luis Alberto dentro… ed è pole position! Pole position! Pole position Ivan Provedel". Un gol storico, un gol che ha fatto impazzire tutto l'Olimpico e tutti i tifosi della Lazio, quello del portiere, in pieno recupero, di una partita di Champions, quella con l'Atletico Madrid. Un ulteriore regalo, dopo le tantissime celebrazioni per un momento storico, arriva da Sky Sport, con la telecronaca mash-up di Carlo Vanzini tra calcio e F1, di cui proprio Ivan Provedel è un grandissimo appassionato. Era già stato in Austria a seguire, emozionatissimo, l'ultimo GP in postazione di commento Sky.