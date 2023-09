Pochi sorpassi e tanta strategia: saranno queste le chiavi per una buona gara a Suzuka. Per questo motivo, non sarà scontato andare a podio: la differenza la faranno proprio le strategie e la partenza. In lotta, oltre a Verstappen, ci saranno le McLaren e le Ferrari, ma attenzione a Perez: le Red Bull sono fortissime in passo gara. Il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE