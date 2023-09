Anche nel giorno in cui è stato ufficializzato il suo rinnovo per il 2024 con l'AlphaTauri, il pilota giapponese è stato protagonista di un nuovo team radio "sopra le righe". Non è la prima volta, ma ecco cosa è successo. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LE QUALIFICHE IN DIRETTA