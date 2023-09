Charles chiude col quarto tempo nelle qualifiche e in griglia scatterà dalla seconda fila: "Ci è mancato qualcosa nel settore uno. Max penso farà la sua gara a sé, la McLaren non è male ma siamo molto vicini sul passo gara, sarà difficile fare sorpassi in pista". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Vicinissimo alle McLaren, ma comunque alle spalle di Piastri e Norris. Charles Leclerc scatterà dalla quarta posizione in gara a Suzuka. Qualche inevitabile problema per la Ferrari in Q1, quando la bandiera rossa per l'incidente di Sargeant ha costretto subito al secondo treno di gomme: "Ma non credo sia stato un grande problema, alla fine il giro in Q3 è stato buono - analizza Leclerc a Sky -. Ho messo tutto e non vedo margini di miglioramento. Forse non avevo scia e ci è costato qualcosa in rettilineo, ma penso valga lo stesso per gli altri. Più che altro ci è mancato qualcosa nel settore 1, facevamo fatica e non so per quale motivo. Le McLaren e Verstappen andavano più forte".