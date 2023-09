Dopo la delusione di Singapore Max domina le qualifiche e dice: "Siamo tornati alla normalità. È una pista veloce che curve veloci, si addice alla nostra macchina. È stata piacevole da guidare fin dal venerdì". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Singapore non è neanche successo, siamo tornati alla normalità". E la normalità per Max Verstappen si chiama pole position: 29^ in carriera (nona quest'anno, la sua seconda nel GP di Giappone), eguagliando Juan Manuel Fangio al nono posto di tutti i tempi. Verstappen ha chiuso in 1:28.877, molto staccato dalla due McLaren: "È una pista veloce che curve veloci, si addice alla nostra macchina - è stata la sua analisi a Sky -. È stata piacevole da guidare fin dal venerdì. Mi ha dato molto fiducia. In gara speriamo di ripeterci".