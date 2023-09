Oscar Piastri ha conquistato il suo primo podio ed è stato votato dal pubblico internazionale come 'driver of the day'. Ma l'australiano non era soddisfatto della sua gara, ha chiuso a 17'' dal compagno: secondo me l'MVP oggi è Norris. Guarda il video. Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS