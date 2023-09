DI LEO TURRINI

Super Max è tornato! La sua vittoria vale il titolo costruttori per Red Bull: è un 10 per lui. Ottima gara anche dei due piloti McLaren: 9 per Norris e 8,5 per Piastri. Le prestazioni di Sainz ed Hamilton valgono un 7, mentre ha mezzo punto in più Leclerc. Disastro Perez. La F1 torna nel weekend del 7 ottobre con il GP del Qatar: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW HIGHLIGHTS DEL GP DEL GIAPPONE