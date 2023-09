Charles Leclerc dà spettacolo con un sorpasso da urlo su Russell, ma resta giù dal podio a Suzuka: "Mi sono preso un rischio con George, avevo gestito la gomma ed è andata bene. La McLaren? Sapevamo che sarebbero stati veloci, ma se si dovessero confermare anche in Qatar, allora dovremmo cominciare e preoccuparci...". Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS