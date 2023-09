Carlos Sainz analizza il 6° posto ottenuto a Suzuka e commenta la strategia della Ferrari, che gli è costata una posizione: "Il passo era davvero buono, avevo un ottimo feeling oggi. Peccato per l'ultima sosta che mi ha fatto perdere il posto con Hamilton, ma la squadra voleva difendere Charles e per questo sono stato sacrificato". Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS