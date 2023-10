Il team americano motorizzato Ferrari ha annunciato che nelle prime libere dei GP del Brasile e di Abu Dhabi, a scendere in pista sarà il 18enne britannico della Ferrari Driver Academy. Attualmente in Formula 2, per lui il debutto nella massima serie comincerà già dal weekend del Qatar in cui seguirà la squadra per osservare e prendere confidenza con l'ambiente. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW