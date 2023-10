La Sprint di Losail può già chiudere la partita Mondiale e consegnare il terzo titolo all'olandese della Red Bull. Quest'anno il capolavoro di Max è stato scavare un abisso tra sé e i suoi avversari e l’obiettivo in Qatar è soprattutto fare festa. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

3x3 . Tre punti per conquistare il titolo numero tre. La festa mondiale di Max Verstappen in Qatar è quasi scontata e probabilmente arriverà già nella sprint dove gli basterà arrivare sesto: sarebbe il primo titolo assegnato con la gara breve introdotta nel 2021 ma non il primo vinto di sabato. Tra i vari precedenti l’ultimo riguarda guarda caso il papà della sua fidanzata Kelly, Nelson Piquet che conquistò il secondo mondiale nel 1983 in Sudafrica in un GP disputato appunto di sabato. Super Max raggiungerà proprio Piquet a quota 3 titoli in un club ristretto e prestigioso, di cui fanno parte anche Senna, Lauda, Stewart e Brabham.

Che Verstappen sia già, a 26 anni appena compiuti, uno dei più forti della storia è ormai un dato di fatto. Non era ancora così 2 anni fa quando la F1 sbarcò per la prima, e finora unica volta, a Losail. Max era impegnato in un duello durissimo con Hamilton, fu penalizzato in qualifica di ben 5 posizioni per non aver rispettato le bandiere gialle ma ne riguadagnò subito 3 al via con una delle sue magie per poi andare a prendersi il secondo posto alle spalle di Lewis. Quest’anno il suo capolavoro è stato scavare un abisso tra sé e i suoi avversari e l’obiettivo in Qatar è soprattutto fare festa.